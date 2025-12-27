A Irene Monterotti il premio Award biancoverde.

A Irene Monterotti, forte maratoneta del Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, è stato assegnato il premio Award della società biancoverde, giunto alla sesta edizione per gli importanti risultati ottenuti nelle maratone Major in vari continenti e per le sue attività sociali nell’ambito del volontariato. Il premio Award era stato istituito dal Gp. Parco Alpi Apuane, presieduto da Graziano Poli, nel 2020 e assegnato a Marco Rossi. L’anno successivo il vincitore era stato Francesco Guerra, nel 2022 Claudio Simi, nel 2023 Paolo Bonatti direttore sportivo dello squadrone garfagnino e nel 2024 Nello Domenicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

