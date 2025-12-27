Guastalla (Reggio Emilia), 27 dicembre 2025 - Con la presenza di autorità di vari Comuni reggiani, rappresentanti dell’Anpi e del neo presidente dell’istituto Cervi, Vasco Errani, in mattinata si è svolta a Guastalla la cerimonia di commemorazione per Quarto Camurri, ucciso 82 anni fa insieme ai fratelli Cervi, al poligono di tiro di Reggio Emilia. Il ritrovo è stato al cimitero monumentale guastallese, davanti alla tomba di Camurri, dove sono stati deposti una corona e un mazzo di fiori. Si è parlato della situazione attuale internazionale, del desiderio di pace, ma anche del messaggio di speranza e riconciliazione lanciato proprio dall’esempio di Camurri e dei fratelli Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Guastalla l'omaggio a Quarto Camurri e ai Cervi

Leggi anche: Torna “Only for pet lovers”: domenica 12 ottobre ai Giardini della Guastalla l'evento gratuito per cani e gatti

Leggi anche: Star del rugby sullo scoglio di Quarto. L’omaggio della concittadina dei Mille

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sabato a Guastalla omaggio alla tomba di Quarto Camurri; Reggio Emilia ricorda l’eccidio dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri; I sette fratelli e Quarto Camurri: La loro storia è un simbolo. Un impegno per il futuro; Allerta meteo arancione, Bologna: al momento solo alcuni parziali allagamenti di sottopassi.

Sabato a Guastalla omaggio alla tomba di Quarto Camurri - Sono trascorsi 82 anni dall’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, uccisi dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943: una data cruciale per la memoria del ter ... sassuolo2000.it

I sette fratelli e Quarto Camurri: "La loro storia è un simbolo. Un impegno per il futuro" - Oggi e domani le commemorazioni nell’82° anniversario dell’eccidio fascista al poligono. msn.com