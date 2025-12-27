A che ora partono Sofia Goggia e le azzurre oggi gigante Semmering 2025 | n di pettorale tv streaming

Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 27 dicembre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00 nella località austriaca, dove si disputerà l’ultima gara dell’anno solare in questa specialità. La fuoriclasse bergamasca si cimenterà tra le porte larghe dopo un ottavo e un undicesimo posto raccolti a Tremblant a inizio mese, prima dei fine settimana all’insegna della velocità tra St. Moritz e Val d’Isere. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

