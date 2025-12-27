A che ora partono Sofia Goggia e le azzurre oggi gigante Semmering 2025 | n di pettorale tv streaming

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 27 dicembre: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00 nella località austriaca, dove si disputerà l’ultima gara dell’anno solare in questa specialità. La fuoriclasse bergamasca si cimenterà tra le porte larghe dopo un ottavo e un undicesimo posto raccolti a Tremblant a inizio mese, prima dei fine settimana all’insegna della velocità tra St. Moritz e Val d’Isere. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora partono sofia goggia e le azzurre oggi gigante semmering 2025 n di pettorale tv streaming

© Oasport.it - A che ora partono Sofia Goggia e le azzurre oggi, gigante Semmering 2025: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv

Leggi anche: A che ora partono Goggia e le italiane nel gigante di Soelden 2025: n. di pettorale, programma preciso, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv; La classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino: Goggia a -10 da Brignone; Sofia Goggia risponde: “Alzabandiera a Cortina? Non ne so ancora nulla”; Sci alpino, le donne chiudono a Semmering. Goggia attesa in gigante, Della Mea cerca conferme.

Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv - Sofia Goggia sarà il faro dell'Italia nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

partono sofia goggia azzurreSofia Goggia trionfa nel superG di Val d’Isere e la leggendaria Lindsey Vonn dice: “Mi ha dato una lezione” - Come Sofia Goggia è tornata alla vittoria nel superG di Val d'Isere battendo Alice Robinson e Lindsey Vonn, conquistando il suo 27° successo in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it

Sofia Goggia, la dedica per Ornella Vanoni è virale: il video sui social - Sta per ripartire la stagione degli sport invernali, con le prime gare di Coppa del Mondo tra giganti e slalom. corrieredellosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.