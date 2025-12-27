A Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno
Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 Dicembre alle ore 18.30. Fondata a Pompei nel 2017 L’Orchestra Artemus si pone sin da subito l’obiettivo di creare una sinergia tra la musica attiva e la valorizzazione di giovani talenti, spaziando dal repertorio sinfonico a quello sacro. Una realtà ormai consolidata nel panorama del nostro Paese. Particolarmente attiva in Campania con sette stagioni concertistiche, distinguendosi come “Eccellenza Pompeiana” in occasione del Pompei Music Fest ( 2019). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Capranica Prenestina. Lunedì 29 Dicembre alle ore 18.30, presso il Tempio della Maddalena, Concerto di fine anno dell’Orchestra Artemus
Leggi anche: Grandi pagine del sinfonismo europeo per il Concerto di fine anno dell’Orchestra sinfonica di Matera
A Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno - NewTuscia – CAPRANICA PRENESTINA – Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 Dicembr ... newtuscia.it
Musica: Capranica Prenestina, domani esibizione del soprano Concetta Pepere accompagnata dall’Orchestra Artemus di Pompei - Dopo il successo del Concerto del 26 dicembre, il tempio della Maddalena a Capranica Prenestina vedrà esibirsi il soprano lirico e violoncellista internazionale Concetta Pepere accompagnata ... agensir.it
La grande musica a Capranica Prenestina - Il 14 agosto l’orchestra d’archi Artemus Ensemble di Pompei sarà di scena presso la Chiesa della Maddalena del borgo prenestino. romatoday.it
GRANDE ATTESA A CAPRANICA PRENESTINA Un pomeriggio imperdibile, nell'articolo tutti i dettagli. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.