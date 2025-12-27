A Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 Dicembre alle ore 18.30. Fondata a Pompei nel 2017 L’Orchestra Artemus si pone sin da subito l’obiettivo di creare una sinergia tra la  musica attiva e la valorizzazione di giovani talenti, spaziando dal repertorio sinfonico a quello sacro. Una realtà ormai consolidata nel panorama del nostro Paese. Particolarmente attiva in Campania con  sette stagioni concertistiche, distinguendosi come “Eccellenza Pompeiana” in occasione del Pompei Music Fest ( 2019). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

a capranica prenestina l8217orchestra artemus nel tradizionale concerto di fine anno

© Romadailynews.it - A Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno

Leggi anche: Capranica Prenestina. Lunedì 29 Dicembre alle ore 18.30, presso il Tempio della Maddalena, Concerto di fine anno dell’Orchestra Artemus

Leggi anche: Grandi pagine del sinfonismo europeo per il Concerto di fine anno dell’Orchestra sinfonica di Matera

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

capranica prenestina l8217orchestra artemusA Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno - NewTuscia  – CAPRANICA PRENESTINA  – Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 Dicembr ... newtuscia.it

Musica: Capranica Prenestina, domani esibizione del soprano Concetta Pepere accompagnata dall’Orchestra Artemus di Pompei - Dopo il successo del Concerto del 26 dicembre, il tempio della Maddalena a Capranica Prenestina vedrà esibirsi il soprano lirico e violoncellista internazionale Concetta Pepere accompagnata ... agensir.it

La grande musica a Capranica Prenestina - Il 14 agosto l’orchestra d’archi Artemus Ensemble di Pompei sarà di scena presso la Chiesa della Maddalena del borgo prenestino. romatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.