A Bergamo è tempo di Giochi in Fiera | pienone in via Lunga - Foto e video

Torna a Bergamo la «Fiera dei Balocchi»: Giochi in Fiera raddoppia per le feste - Dal 27 dicembre al 5 gennaio la Fiera di Bergamo si trasforma in un padiglione del gioco: gonfiabili, laboratori, spettacoli e letture per bambini dai 2 ai 12 anni. ecodibergamo.it

Quartiere Carnovali Bergamo, nuovi arredi e giochi al parco Scarpanti - Sono partiti in questi giorni a Bergamo i lavori al giardino pubblico Scarpanti, in via Spino, nel quartiere Carnovali, per l’implementazione dell’area giochi e la riqualificazione degli arredi. bergamo.corriere.it

San Pellegrino Terme - Bergamo Il maestoso Grand Hotel costruito a tempo di record (22 mesi) e inaugurato nel maggio del 1904. , Photo© Alessandro Nessi - facebook.com facebook

Il viaggio quotidiano di due automobilisti verso e da Bergamo. Più tempo da Treviglio, un po’ meglio da Romano. «Peggio rispetto al passato». x.com

