7 attori di parenti serpenti morti davvero e i misteri che li circondano

C’è un lato oscuro che aleggia su Parenti serpenti e che va ben oltre la satira feroce raccontata sullo schermo. A distanza di anni, molti attori del film sono morti, alcuni per cause naturali, altri in circostanze tragiche, violente o mai del tutto chiarite. Dall’incidente mortale in scooter all’omicidio rimasto un cold case, passando per morti avvolte dal mistero e ipotesi inquietanti. Persino più eclatanti del finale del film. Monica Scattini, 4 febbraio 2015: melanoma Paolo Panelli, 19 maggio 1997: edema polmonare Pia Velsi, 4 settembre 2025: cause naturali Renato Cecchetto, 23 gennaio 2022: incidente in scooter Alfredo Cohen, 2 dicembre 2014: circostanze non chiarite Roberto Corbiletto, 7 marzo 1999: incendio in circostanze mai chiarite Francesco Anniballi, 27 gennaio 1992: omicidio Se alcuni attori sono morti per cause naturali, come Paolo Panelli o Pia Velsi, che ci ha lasciati all’età di 101 anni, altri interpreti del film sono morti in circostanze tragiche o poco chiare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

