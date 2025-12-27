500€ se ti beccano a sparare Botti a Capodanno La Città con la Sanzione Pesantissima

Il Comune di L'Aquila ha ricordato l’ordinanza in vigore che vieta l’uso di fuochi pirotecnici durante Capodanno, con sanzioni fino a 500 euro. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, proteggere gli animali e prevenire rischi legati a pratiche pericolose. È importante rispettare le normative locali per un festeggiamento sicuro e responsabile.

L'Aquila - Il Comune ribadisce l'ordinanza in vigore contro l'uso di fuochi pirotecnici in città, richiamando sicurezza pubblica, tutela degli animali e sanzioni fino a 500 euro. In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune dell'Aquila ha ricordato che resta pienamente in vigore l'ordinanza che impone comportamenti civili e vieta l'utilizzo di botti, petardi, mortaretti e fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale. Il provvedimento non riguarda esclusivamente la notte di San Silvestro, ma si estende a tutto l'anno, interessando strade, piazze e aree urbane. L'ordinanza stabilisce il divieto assoluto di accensione, lancio o sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi tipo, con l'obiettivo di prevenire incidenti e situazioni di pericolo.

Per favore quest'anno evitiamo di sparare botti, si puo festeggiare anche senza un Boom nelle orecchie,fatelo per queste povere creature che non hanno una casa. DOPO TANTI BOMBARDAMENTI CHE CI SONO STATI QUEST'ANNO NON PENSO SIA - facebook.com facebook

