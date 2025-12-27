500€ se ti beccano a sparare Botti a Capodanno La Città con la Sanzione Pesantissima.

L'Aquila - Il Comune ribadisce l’ordinanza in vigore contro l’uso di fuochi pirotecnici in città, richiamando sicurezza pubblica, tutela degli animali e sanzioni fino a 500 euro. In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune dell'Aquila ha ricordato che resta pienamente in vigore l’ordinanza che impone comportamenti civili e vieta l’utilizzo di botti, petardi, mortaretti e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale. Il provvedimento non riguarda esclusivamente la notte di San Silvestro, ma si estende a tutto l’anno, interessando strade, piazze e aree urbane. L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di accensione, lancio o sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi tipo, con l’obiettivo di prevenire incidenti e situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

