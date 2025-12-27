50 euro per un voto | l’audio che inchioda l’assessore di Portici

Non solo posti di lavoro e assistenza, anche 50 euro in cambio del voto. La coordinatrice della Lega in Campania Carmela Rescigno lo denuncia oggi su Il Giornale. Pubblicando un audio in cui una signora invitale presenti ad andare da un certo Luca Manzo, all’epoca assessore a Portici. Per farsi consegnare un bigliettino con i nomi da votare alle elezioni comunali. E 50 euro per il disturbo. Il vocale è partito l’8 giugno 2022, tre giorni prima del voto. Nel quale Manzo ha ottenuto 500 preferenze, che gli hanno consentito l’elezione in consiglio comunale. 50 euro per un voto. Oggi Manzo è assessore alla pubblica istruzione a Portici. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Voto di scambio, una preferenza per 25 euro: l'ex assessore e candidato alle regionali fa scena muta davanti al giudice

Leggi anche: “Sembrava un suicidio”: registra la morte della compagna, ma un audio lo inchioda. Scoperta agghiacciante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dal 1° aprile via alcune banconote da 50 euro: ecco quali - Il provvedimento, annunciato dalla Banca di Spagna, riguarda esclusivamente le banconote danneggiate o ... 105.net

Il Senato ha approvato in prima lettura la Legge di Bilancio da circa 22 miliardi di euro, tra voto di fiducia, tensioni in Aula e proteste delle opposizioni. Il governo rivendica una manovra equilibrata a sostegno di famiglie e imprese, mentre sindacati e forze di mi - facebook.com facebook