M atch inaspettati. L’Inverno 20252026 porta con sé l’irrefrenabile voglia di sperimentare nuove combinazioni, sovrapposizioni di texture e accostamenti cromatici inediti. Il risultato? Anche i pezzi più classici diventano terreno fertile per esplorare. Mocassini bicolor: cinque look per indossarli in autunno X Leggi anche › Eleganza inedita. I mocassini beige sono i nuovi protagonisti dell’Inverno 20252026 È il caso dei mocassini marrone scuro, rivisitati attraverso mix and match che li allontanano dal loro contesto tradizionale. Calzini a vista, abiti dal taglio rilassato e nuance a contrasto ne ridefiniscono l’identità, rendendoli i protagonisti più originali della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 5 idee look per abbinare i loafers color cioccolato in maniera inedita

