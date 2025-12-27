29 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano. Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: A San Davide l’inverno decide.Santi del giorno: San Tommaso Becket, protettore di bottai e fabbricanti di spazzole – San Davide (Re)Etimologia: Davide, dall’ebraico Dawidh. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 29 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi anche: 29 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi anche: 29 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Almanacco | Giovedì 18 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 19 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Giovedì 25 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo del giorno; Sabato 27 dicembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno. 28 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santi Innocenti (Martiri) Il 28 dicembre la Chiesa commemora i Santi Innocenti, i bambini uccisi per ... veronasera.it

Sabato 27 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 27 dicembre è il 361º giorno del calendario gregoriano. trevisotoday.it

Oroscopo settimanale 29 dicembre-4 gennaio e pagelle: Cancro, settimana di trasformazione - La settimana a cavallo tra la fine del mese di dicembre e l'inizio di gennaio 2026 vede tra i fortunati anche Leone, Gemelli e Scorpione ... it.blastingnews.com

L' per oggi sabato 27 dicembre #oroscopo #luciaarena - facebook.com facebook

L' per oggi sabato 27 dicembre #oroscopo #luciaarena x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.