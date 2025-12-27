27 dicembre Madonna del Rosario dei Neri | invocata per spezzare le catene degli schiavi
La Madonna del Rosario dei Neri fu invocata come particolare protettrice degli uomini assoggettati in schiavitù che si rivolsero alla Vergine per trovare conforto dalle sofferenze causate dalla loro triste condizione. A costruire nel 1763 la chiesa di «Nossa Senhora do Rosário Mãe dos Homens Pretos» (Nostra Signora del Rosario, Madre degli uomini neri) ad. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Dipendenza affettiva, come spezzare le catene: al Maschio Angioino incontro con Maria Rosaria Farina
Leggi anche: 5 ottobre: Madonna di Zapopan, invocata come «Generalessa»
Dopo un lungo restauro riapre la chiesa di Santa Caterina e torna la Madonna del Rosario di Van Dyck; Musei: presentato il calendario delle mostre 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Lecco: Un Natale per tutti i gusti tra cultura, arte e divertimento; Bra triduo e festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori, 689 anni di fede e devozione.
Le esequie di don Antonio saranno domani mattina, 26 dicembre, alle ore 10:30 nella nostra parrocchia Madonna della Strada. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.