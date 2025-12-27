27 dicembre | la Giornata internazionale per la preparazione alle epidemie

Oggi, 27 dicembre, ricorre la Giornata Internazionale per la Preparazione alle Epidemie, istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza globale sull'importanza della prevenzione e della risposta tempestiva alle emergenze sanitarie. La ricorrenza nasce dalla consapevolezza che le epidemie e le pandemie rappresentano una delle sfide più complesse per la comunità internazionale, come dimostrato in modo drammatico dalla pandemia da Covid-19. L'emergenza sanitaria globale ha infatti puntato i fari sulle fragilità dei sistemi sanitari, mettendo sotto forte pressione ospedali, servizi territoriali ed economie nazionali, oltre a incidere profondamente sulla coesione sociale e sulle abitudini di vita delle persone.

