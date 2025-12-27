27 dicembre | la Giornata internazionale per la preparazione alle epidemie

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 27 dicembre, ricorre la Giornata Internazionale per la Preparazione alle Epidemie, istituita dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza globale sull'importanza della prevenzione e della risposta tempestiva alle emergenze sanitarie. La ricorrenza nasce dalla consapevolezza che le epidemie e le pandemie rappresentano una delle sfide più complesse per la comunità internazionale, come dimostrato in modo drammatico dalla pandemia da Covid-19. L'emergenza sanitaria globale ha infatti puntato i fari sulle fragilità dei sistemi sanitari, mettendo sotto forte pressione ospedali, servizi territoriali ed economie nazionali, oltre a incidere profondamente sulla coesione sociale e sulle abitudini di vita delle persone.

