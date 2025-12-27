27 dicembre aspettando la storica fiaccolata di santa fiora

Firenze, 27 dicembre 2025 - Da oggi al 29 dicembre a Santa Fiora (Grosseto) l’appuntamento è con tre giorni di racconti, musica, giochi e incontri dedicati alla storica Fiaccolata, una delle tradizioni più sentite e amate del Monte Amiata. Il rito del fuoco che affonda le sue radici nel Medioevo è un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori che affollano le vie del centro storico. La Fiaccolata di Santa Fiora. È il 30 dicembre l’appuntamento con la Fiaccolata. Le carboniere, giganti cataste di legna posizionate nella piazza principale e nelle altre piazzette del centro storico, al calar del sole saranno incendiate formando un fantastico itinerario di luce e calore, che illumina e riscalda la notte accompagnando le persone attraverso strade e piccoli slarghi all’inseguimento del fuoco, della musica dal vivo e dei piatti tipici da gustare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

