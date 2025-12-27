27 dicembre aspettando la storica Fiaccolata di Santa Fiora
Firenze, 27 dicembre 2025 - Da oggi al 29 dicembre a Santa Fiora (Grosseto) l’appuntamento è con tre giorni di racconti, musica, giochi e incontri dedicati alla storica Fiaccolata, una delle tradizioni più sentite e amate del Monte Amiata. Il rito del fuoco che affonda le sue radici nel Medioevo è un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori che affollano le vie del centro storico. La Fiaccolata di Santa Fiora. È il 30 dicembre l’appuntamento con la Fiaccolata. Le carboniere, giganti cataste di legna posizionate nella piazza principale e nelle altre piazzette del centro storico, al calar del sole saranno incendiate formando un fantastico itinerario di luce e calore, che illumina e riscalda la notte accompagnando le persone attraverso strade e piccoli slarghi all’inseguimento del fuoco, della musica dal vivo e dei piatti tipici da gustare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Linea verde 9 novembre scopri il borgo Santa Fiora e le tradizioni toscane
Leggi anche: La mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” dal 27 dicembre al 9 gennaio presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere
27 dicembre, aspettando la storica Fiaccolata di Santa Fiora; Torna la Fiaccolata di Santa Fiora, il fuoco delle carboniere illumina la notte.Martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 18, nel centro storico musica dal vivo e piatti tipici. Dal 27 al 29 dicembre “Aspettando la Fiaccolata”; Cosa fare a Sassari dal 22 al 29 dicembre: tanti eventi in città per Natale (aspettando Max Pezzali a Capodanno); Eventi segnalati dai Comuni.
27 dicembre, aspettando la storica Fiaccolata di Santa Fiora - Appuntamento con ‘Aspettando la Fiaccolata’, il rito del fuoco 30 dicembre che affonda le sue radici nel Medioevo, una delle tradizioni più sentite e amate del Monte Amiata. lanazione.it
Santa Fiora, tre giorni di eventi “Aspettando la fiaccolata”: dal 27 al 29 dicembre ecco tutte le iniziative in programma - SANTA FIORA – Un percorso di eventi per accompagnare residenti e visitatori verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. msn.com
CI SIAMO !!! Domenica 28 dicembre 2025 ASPETTANDO LA BEFANA mercatino di MOGGIONA (Parco Nazionale Foreste Casentinesi) con oltre 30 espositori UNICO NEL CASENTINO !!! Colazioni, pranzi e merende preparati dalla Pro loco Moggiona sarann - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.