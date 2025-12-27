L’anno che va concludendosi potrà ahinoi essere definito come “ l’anno delle guerre ”. Dai confini asiatici al cuore dell’Africa, fino al Medio Oriente e all’Europa orientale, il filo rosso che ha unito questi dodici mesi è stato il ricorso alla forza militare come unico strumento di risoluzione delle controversie. Un annus horribilis che ci lascia in eredità un mondo più frammentato, armato e instabile. Con la consapevolezza, ahinoi, che il futuro non necessariamente porterà risvolti positivi. Gaza. Partiamo dall’unica guerra che ha finalmente visto una sua conclusione (almeno temporanea), il conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 2025: L’Anno delle guerre

Leggi anche: Giornalisti nel mirino, il 2025 anno nero dell’informazione: uccisi 67 reporter tra guerre e narcos

Leggi anche: Un anno sotto i riflettori: "Consumi ed export. Pesano guerre e dazi. Ma l’occupazione sale"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Riepilogo OSRS 2025: è stato l'anno MIGLIORE nella storia di OSRS?

In questa epoca di contradizzioni, pensieri diversi, opposizioni, guerre, lotte e rivalità Noi del CJASAL Abbiamo quest’anno preferito farveli a modo nostro.. Non i soliti nostri volti .. ma un pensiero “scritto” è immaginato .. Si … perché non è importante a volte qu - facebook.com facebook

“Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui abbiamo accettato che le guerre potessero essere governate da regole diverse, applicate a seconda del contesto, degli alleati, della geografia morale di chi guarda”. @mannocchia x.com