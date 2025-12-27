2025 i matrimoni delle star | ecco chi ha detto Sì quest' anno

Fine dell’anno, tempo di bilanci. E’ stato un 2025 pieno di amore, per alcuni, e sono molte le star che si sono dette “Sì, lo voglio” all’altare. Matrimoni “stellari”, come quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma anche cerimonie più intime come le nozze tra Kristen Stewart e Dylan Meyer. Ripercorriamo insieme le storie più “iconiche” attraverso queste immagini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2025, i matrimoni delle star: ecco chi ha detto "Sì" quest'anno Leggi anche: Conte mette le mani avanti dopo Psv Napoli 6-2: «9 giocatori nuovi da inserire sono troppi. Quest’anno sarà complesso, non ci dobbiamo disperare…». Ecco cosa ha detto! Leggi anche: Lookman ha già detto sì per gennaio: ecco chi l’ha convinto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Abiti da sposa: i 10 più indimenticabili del 2025; Venus Williams sposa (di nuovo) Andrea Preti: il sì e il party a Palm Beach; Don Toglia, il parroco dei 100 matrimoni: “La sposa faceva le domande e poi chiedeva a ChatGpt...”; Gossip dicembre 2025, le ultime news dal mondo delle star. 2025, i matrimoni delle star: ecco chi ha detto «Sì» quest'anno - È stato un 2025 pieno di amore, per alcuni, e sono molte le star che si sono dette «Sì, lo voglio» all'altare. msn.com

Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno - Da Papa Francesco a Giorgio Armani, da Ornella Vanoni a Peppe Vessicchio: sono tantissimi i personaggi famosi morti nel 2025. money.it

Il baby boom del 2025: il recap delle star che hanno allargato la famiglia - Per le star il 2025 è stato un anno particolarmente ricco sul fronte delle nascite e dell'arrivo di figli: il video riassunto di nomi e coppie ... amica.it

Jhene Aiko rivela di essersi pentita di essere rimasta con Big Sean ?

Le loro promesse d’amore ci hanno fatto sognare Tra un e l’altro, riviviamo insieme alcuni dei matrimoni Vip più indimenticabili del 2025 #Verissimo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.