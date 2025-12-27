18enne accoltellato a Napoli è grave
13.14 Accoltellato nella notte, nel quartiere Chiaia a Napoli,un 18enne ora ricoverato in rianimazione. E' un ragazzo incensurato, colpito da due fendenti. Mentre passeggiava in compagnia di amici, il giovane sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito al ventre e al fianco sinistro. Immediati i soccorsi, il ragazzo è stato operato d'urgenza. L'aggressione è avvenuta di notte intorno all'una in via Bisignano. I motivi del ferimento sono ancora da chiarire. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
