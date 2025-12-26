Zungoli il Concerto di Natale rinnova una tradizione di musica e comunità
Si rinnova anche quest'anno a Zungoli la tradizione del Concerto di Natale, un appuntamento molto atteso dalla comunità locale e dai visitatori del territorio. L'evento si terrà il 28 dicembre, alle ore 17, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre Santa Maria Assunta.Protagonista della serata.
