Zirkzee Roma pronto lo scatto definitivo | decisiva la volontà dell’ex Bologna Ecco cosa sta succedendo le cifre dell’affare

Zirkzee Roma, il traguardo è sempre più vicino. L’attaccante del Manchester United è entusiasta del progetto, mentre si tratta sulla cifra di 40 milioni. Il mercato della Roma si accende con un colpo di scena che potrebbe cambiare le gerarchie dell’attacco per il 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, la trattativa per portare Joshua Zirkzee nella Capitale sta procedendo a passi spediti. L’attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester United, avrebbe già espresso il proprio totale entusiasmo per il progetto tecnico giallorosso, desideroso di tornare protagonista in Serie A dopo la parentesi agrodolce in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Roma, Zirkzee è pronto a dire sì. Si lavora forte con l'Atletico Madrid anche per Raspadori.

