Zirkzee Juve Amorim categorico sull’olandese | Difficile possa lasciare il Manchester United se… L’annuncio del tecnico
Zirkzee Juve, l’annuncio del tecnico del Manchester United complica i piani: rosa corta ed emergenza, cessione bloccata senza entrate. Le manovre di avvicinamento al mercato di gennaio subiscono una brusca battuta d’arresto a causa delle dichiarazioni provenienti dall’Inghilterra. Joshua Zirkzee, individuato da tempo come uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco della Juventus e diventato nelle ultime settimane un obiettivo sensibile anche per la Roma, potrebbe restare un sogno proibito per le italiane. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato direttamente Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, che ha dipinto un quadro a tinte fosche della situazione della sua rosa, alzando un muro difensivo intorno ai propri giocatori, compresi quelli meno utilizzati come l’ex Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Zirkzee Juve, l’olandese è sempre più vicino a lasciare il Manchester United: i bianconeri fiutano il colpo in vista di gennaio? Le voci dall’Inghilterra aumentano
Leggi anche: Manchester United, quanti grattacapi per Amorim! Il tecnico portoghese perde Sesko: rebus in attacco e ipotesi Zirkzee dopo il ko col Tottenham
Amorim sblocca Zirkzee alla Roma a una sola condizione: quanto costerà ai giallorossi tutto l’affare - La Roma è pronta a mettere le mani su Zirkzee ma il Manchester United, attraverso le parole del tecnico Amorim, frena ... fanpage.it
Roma, Zirkzee l'uomo giusto per Gasperini: come cambia l'attacco giallorosso con l'ex Bologna e Raspadori - La Roma cerca due attaccanti a gennaio: Zirkzee dal Mancehster United e Raspadori dall'Atletico Madrid sono pronti a vestire il giallorosso ... sport.virgilio.it
Mercato Juve: possibile sfida alla Roma per Zirkzee - Joshua Zirkzee al Manchester United non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la guida tecnica di Amorim, totalizzando appena otto presenze stagionali. it.blastingnews.com
Roma, è fatta per Zirkzee! È il colpo giusto per i giallorossi È evidente come la bocciatura pubblica nel dopo gara con la Juve di Ferguson da parte di Gasp e le evidenti difficoltà a trovare la via del gol dei giallorossi (decimi in Serie A per reti segnate, 17 - facebook.com facebook
Cosa serve alle squadre della nostra Serie A La Juve ha già il regalo più importante: il tempo. La Roma aspetta Zirkzee, il Milan avrà Fullkrug, l’Inter punta su Gila. La Fiorentina dopo il 5-1 all’Udinese si affida a Paratici. Di Marco Cattaneo #serieA #calcio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.