Zirkzee Juve Amorim categorico sull’olandese | Difficile possa lasciare il Manchester United se… L’annuncio del tecnico

Roma, Zirkzee l'uomo giusto per Gasperini: come cambia l'attacco giallorosso con l'ex Bologna e Raspadori - La Roma cerca due attaccanti a gennaio: Zirkzee dal Mancehster United e Raspadori dall'Atletico Madrid sono pronti a vestire il giallorosso ... sport.virgilio.it

Mercato Juve: possibile sfida alla Roma per Zirkzee - Joshua Zirkzee al Manchester United non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la guida tecnica di Amorim, totalizzando appena otto presenze stagionali. it.blastingnews.com

Roma, è fatta per Zirkzee! È il colpo giusto per i giallorossi È evidente come la bocciatura pubblica nel dopo gara con la Juve di Ferguson da parte di Gasp e le evidenti difficoltà a trovare la via del gol dei giallorossi (decimi in Serie A per reti segnate, 17 - facebook.com facebook

Cosa serve alle squadre della nostra Serie A La Juve ha già il regalo più importante: il tempo. La Roma aspetta Zirkzee, il Milan avrà Fullkrug, l’Inter punta su Gila. La Fiorentina dopo il 5-1 all’Udinese si affida a Paratici. Di Marco Cattaneo #serieA #calcio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.