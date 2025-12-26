Zhegrova titolare contro il Pisa? Il focus sulle condizioni fisiche dell’ex Lille e cosa trapela dalla Continassa in vista del match
Zhegrova torna a disposizione della Juve per la sfida di domani. Superata la febbre, il fantasista punta a un ruolo da protagonista contro il Pisa. La marcia della Juventus verso la trasferta di domani sera ha ricevuto una spinta fondamentale dal campo di allenamento della Continassa. È infatti rientrato pienamente in gruppo Edon Zhegrova, che negli ultimi giorni era stato frenato da un attacco influenzale. Superata la febbre, il talento kosovaro si è allenato regolarmente con i compagni, mettendosi subito a disposizione di Luciano Spalletti. Zhegrova e il suo ruolo nel match contro il Pisa. Il fantasista si candida prepotentemente per una maglia da titolare o per spaccare la partita subentrando a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
