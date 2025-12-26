Zerbin | Napoli il sogno dei sogni Scudetto nel 2023? Emozionante!

Zerbin: “Napoli il sogno dei sogni, emozionante lo Scudetto del 2023, lì avevo tanti amici, è stato un dispiacere andare via”. Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli in prestito alla Cremonese, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube di Michelangelo Ienco. Queste le sue parole: “In Serie C ho imparato cosa vuol dire fare il calciatore. Ci ho sempre creduto, ma ho capito che potevo fare davvero questo lavoro al Frosinone, lì ho avuto lo slancio: è arrivata la Nazionale con mister Mancini e la possibilità di andare al Napoli, che è il sogno dei sogni. Scudetto nel 2023? Emozionante. 🔗 Leggi su Parlami.eu

