Zelensky sente Rutte | Coordinate posizioni in vista dei colloqui in Florida
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito di avere parlato con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "Abbiamo avuto una conversazione molto concreta e positiva. Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista degli incontri in Florida e nei prossimi giorni dovremo lavorare al massimo della produttività, come sempre", ha riferito Zelensky in un post su X, ribadendo che "l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace" e affermando che "continueremo a lavorare in modo efficiente per garantire che tutti i documenti necessari siano preparati il più rapidamente possibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it
