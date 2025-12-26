Zelensky | Incontrerò presto Trump Mosca | Pronta a patto di non aggressione con Nato
Zelensky incontrerà "presto" il leader statunitense Donald Trump. "Molto può essere deciso prima del nuovo anno", le parole del presidente ucraino. Intanto la Russia si dice pronta a "firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato", fa sapere la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Ed è pronta a farlo con un "documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti". Il tragico bilancio di Natale: gli attacchi russi hanno provocato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 13 nelle regioni ucraine di Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
