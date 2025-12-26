Zelensky incontrerà Trump domenica La pace è vicina non perdiamo un solo giorno

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Lo riferisce su X il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un funzionario ucraino. Ravid sottolinea che l'incontro segnala un progresso significativo nei negoziati sul piano di pace Usa. Zelensky, riportando gli aggiornamenti del segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov sui contatti regolari con la controparte americana, ha sottolineato l'urgenza dell'appuntamento: "Non stiamo sprecando un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump insiste: "La pace è vicina". Ma Putin e Zelensky frenano

Ucraina, piano in 20 punti e diplomazia sotto l'albero. La melina di Mosca mentre Zelensky annuncia un nuovo incontro con Trump: non perdiamo un giorno

