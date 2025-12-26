Zelensky | imminente incontro con Trump

Il presidente ucraino ha scritto su X che a breve ci sarà un incontro con l' omologo Trump. "Un sacco di cose si potranno decidere prima dell'Anno nuovo", ha detto. L'annuncio di Zelensky segue i colloqui telefonici di ieri con l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero e consigliere di Trump Kushner. Sono poi seguiti contatti dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Umerov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

