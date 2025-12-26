Zelensky | Concordato un incontro con Trump Putin pronto a firmare patto di non aggressione con i Paesi Nato
Un incontro tra Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump avverrà nei prossimi giorni, forse anche prima della fine dell'anno. Ad annunciare la nuova svolta è stato lo stesso presidente ucraino su X: "Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli con il presidente Trump nel. 🔗 Leggi su Today.it
