Zelensky annuncia un incontro con Trump | Molto si può decidere prima di Capodanno
Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente Usa Donald Trump «nel prossimo futuro». E ha aggiunto che «molto può essere deciso prima del nuovo anno». In un post il presidente ucraino ha riferito degli «ultimi contatti» del negoziatore ucraino Rustem Umerov con «la parte americana» dopo la telefonata con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner. Intanto le forze russe hanno attaccato un’infrastruttura critica nella regione di Volinia, nell’ Ucraina occidentale. L’attacco è avvenuto in serata, mentre nella regione erano in funzione le sirene antiaeree. 🔗 Leggi su Open.online
