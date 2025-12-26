Zelensky a Merz | Continueremo ad agire con europei

"Ho parlato con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Stiamo coordinando le nostre posizioni e tutti in Europa devono essere sulla stessa lunghezza d'onda nel difendere il nostro stile di vita europeo, l'indipendenza dei nostri Stati e la pace in Europa. La pace deve esserci. Abbiamo parlato con Friedrich dei preparativi per l'incontro con il Presidente Trump. L'ho informato sul nostro lavoro con gli inviati statunitensi: ricordiamo tutti il formato dell'incontro di Berlino e la produttivita' che vi si e' raggiunta. E' esattamente cosi' che continuiamo a lavorare. Abbiamo concordato di continuare ad agire insieme agli europei". 🔗 Leggi su Iltempo.it

