Zelensky a Merz | Continueremo ad agire con europei
"Ho parlato con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Stiamo coordinando le nostre posizioni e tutti in Europa devono essere sulla stessa lunghezza d'onda nel difendere il nostro stile di vita europeo, l'indipendenza dei nostri Stati e la pace in Europa. La pace deve esserci. Abbiamo parlato con Friedrich dei preparativi per l'incontro con il Presidente Trump. L'ho informato sul nostro lavoro con gli inviati statunitensi: ricordiamo tutti il formato dell'incontro di Berlino e la produttivita' che vi si e' raggiunta. E' esattamente cosi' che continuiamo a lavorare. Abbiamo concordato di continuare ad agire insieme agli europei". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina, il piano di Trump non convince l'Ue: gli europei lavorano a una controproposta | Telefonata urgente Starmer-Macron-Merz con Zelensky
Leggi anche: Londra,Zelensky con Starmer-Macron-Merz
Zelensky a Merz: "Continueremo ad agire con europei" - Stiamo coordinando le nostre posizioni e tutti in Europa devono essere sulla stessa ... iltempo.it
Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Zelensky sente Frederiksen: prolungare la guerra ricadrà solo su Mosca "Ho parlato con il Primo Ministro danese Mette Frederiksen. msn.com
Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz" - Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la ... tg24.sky.it
Pur di convincere il premier belga, Merz dà disponibilità a usare anche i beni di Mosca congelati in Germania. Anche Zelensky incontra De Wever e conferma: «Il dossier beni russi è collegato ai negoziati». Lagarde: «Magari ci gireranno attorno, ma i leader ri - facebook.com facebook
Contatto costante - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #meloni #zelensky #merz #unioneeuropea #vignetta #fumetto #satira #ilfattoquotidiano #natangelo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.