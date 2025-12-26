Zaniolo Udinese in arrivo una rottura? Giorni complicati dopo quanto successo a Firenze La ricostruzione

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zaniolo Udinese, è possibile una separazione a gennaio per la presunta lite con Okoye. Il club ha smentito, ma le indiscrezioni continuano Non è un periodo semplice quello che sta attraversando l’Udinese, con il club friulano finito al centro dell’attenzione dopo una settimana particolarmente complicata. La pesante sconfitta rimediata contro la Fiorentina ha lasciato strascichi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Caressa contro Runjaic dopo Udinese-Fiorentina 1-5: scintille in diretta Sky sul caso Zaniolo.

zaniolo udinese arrivo rotturaUdinese, Zaniolo ci ricasca: la lite con Okoye e il retroscena sul cambio a Firenze, ma Gattuso apre le porte per i playoff - Udinese, rischia di scoppiare il caso Zaniolo: il retroscena sulla sostituzione contro la Fiorentina, la lite con Okoye e la strana frase di Runjaic. sport.virgilio.it

zaniolo udinese arrivo rotturaUDINESE - Runjaic: "La squadra non ha reagito, sostituzione Zaniolo? C'è una ragione, meglio non andare sui dettagli" - Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Prova di maturità fallita? napolimagazine.com

Nicolò Zaniolo papà bis: la fidanzata Sara Scaperrotta è in attesa di un altro maschietto che si chiamerà con la lettera L - Intervistato al termine del posticipo fra Cremonese e Udinese di lunedì sera, dopo il suo primo gol in campionato con la maglia dei friulani, Nicolò Zaniolo aveva ammesso di essere consapevole degli ... corriere.it

