Zaniolo Udinese in arrivo una rottura? Giorni complicati dopo quanto successo a Firenze La ricostruzione

Zaniolo Udinese, è possibile una separazione a gennaio per la presunta lite con Okoye. Il club ha smentito, ma le indiscrezioni continuano Non è un periodo semplice quello che sta attraversando l'Udinese, con il club friulano finito al centro dell'attenzione dopo una settimana particolarmente complicata. La pesante sconfitta rimediata contro la Fiorentina ha lasciato strascichi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaniolo Udinese, in arrivo una rottura? Giorni complicati dopo quanto successo a Firenze. La ricostruzione

UDINESE - Runjaic: "La squadra non ha reagito, sostituzione Zaniolo? C'è una ragione, meglio non andare sui dettagli" - Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Prova di maturità fallita? napolimagazine.com

Nicolò Zaniolo papà bis: la fidanzata Sara Scaperrotta è in attesa di un altro maschietto che si chiamerà con la lettera L - Intervistato al termine del posticipo fra Cremonese e Udinese di lunedì sera, dopo il suo primo gol in campionato con la maglia dei friulani, Nicolò Zaniolo aveva ammesso di essere consapevole degli ... corriere.it

#Udinese, #Runjaic su #Zaniolo: “Lavora molto bene con il corpo e affronta molti duelli, noi dobbiamo tutelarlo” - facebook.com facebook

Zaniolo formato NAZIONALE L'Udinese vince a Parma #ParmaUdinese #DAZN x.com

