Zampognarea chiude la XXI edizione con Saletti e Areasud al Tinni Tinni Arts Club
Ultimi concerti per il programma della XXI edizione del festival “Zampognarea”. Due giorni dedicati al rapporto tra tradizione e innovazione al Tinni Tinni Arts Club, dove i alterneranno sul palco Stefano Saletti, con il suo ultimo progetto Mediterranima, e il Quartetto Areasud con il concerto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
