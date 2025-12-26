Ha riconosciuto grazie alla televisione il Carabiniere che aveva salvato la vita a suo nipote. È la testimonianza forte e toccante di Domenico Zampogna, nonno del piccolo Giovanni ed ex appartenente all’Arma, che ha raccontato pubblicamente una storia di umanità e servizio che arriva dalla Calabria e parla a tutto il Paese. Zampogna è intervenuto ieri telefonicamente in diretta su Canale Italia, durante la trasmissione “Notizie Oggi”, condotta da Massimo Martire, per raccontare quanto accaduto alla sua famiglia il 28 dicembre 2023. La decisione di parlare in tv è maturata dopo aver seguito, il 25 dicembre, la trasmissione “Fatti per il Cielo”, condotta da don Francesco Cristofaro, che si è occupata dell’intervento eroico del Vice Brigadiere dei Carabinieri Pietro Scalzone, protagonista del salvataggio di una bambina in mare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Zampogna riconosce in tv il Carabiniere Scalzone: è l’uomo che salvò la vita a suo nipote

Leggi anche: "Suo figlio e suo nipote hanno avuto un grave incidente, servono soldi": falso carabiniere e avvocato truffano "nonnina"

Leggi anche: Salvò la vita di un bambino. Carabiniere eroe premiato a Palazzo Vecchio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

"Ecome suono al collo de la cetra / prende sua forma; e sì come al pertugio / de la zampogna vento, che penetra; / così rimosso d’aspettar indugio / quel mormorar de l’aguglia salissi / su per lo collo, come fosse bugio". (Dante Alighieri, Paradiso, canto. XX) In - facebook.com facebook