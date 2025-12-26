Zambia e Zimbabwe | capodanno tra Cascate Vittoria e safari primordiali

Life&People.it Mentre c’è chi preferisce rifugiarsi nel fragore dei festeggiamenti urbani, esiste un luogo dove il nuovo anno non è scandito dai rintocchi di un orologio, ma dal respiro profondo della terra. Immaginate di sostituire il freddo pungente con il calore avvolgente dell’estate australe e i fuochi d’artificio con il riflesso della luna sulle acque spumeggianti del Mosi-oa-Tunya, “il fumo che tuona”. Un viaggio in Zambia a Capodanno non è semplicemente una vacanza, è una ricalibrazione sensoriale: un ritorno alle origini filtrato attraverso la lente del lusso più sofisticato e rispettoso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: Pronostico Mali-Zambia: vittoria e qualificazione in discesa

Leggi anche: Coppa d'Africa, gli ultimi risultati. Sudafrica batte l'Angola, pareggio tra Mali e Zambia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Zambia e Zimbabwe: un viaggio a Capodanno di lusso in Africa.

Viaggio tra lusso, safari e natura in Zambia e Zimbabwe: l’Africa tra avventure uniche ed esperienze indimenticabili - Viaggio tra lusso, safari e natura in Zambia e Zimbabwe: l’Africa tra avventure uniche ed esperienze indimenticabili ... turismoitalianews.it

Cascate Vittoria - Mosi-oa-Tunya, Zambia e Zimbabwe [Amazing Places 4K] - Il fumo che tuona) sono tra le cascate più spettacolari e maestose del nostro pianeta. msn.com

Le cascate più belle del mondo, da vedere almeno una volta nella vita - Non a caso la cascata più alta del mondo, soprannominata "Angel", cioè ... esquire.com

#CoppadAfrica, Sono tre le partite in Coppa d'Africa in programma oggi: #Mali- Zambia alle 15, #Sudafrica- Angola alle 18 ed #Egitto- Zimbabwe alle 21. Tutte le partite della Coppa d'Africa sono visibili in chiaro su Sportitalia. - facebook.com facebook

Dopo il match inaugurale tra Marocco e Comore, prosegue la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: oggi 3 match Mali-Zambia Ore 15:00 - Canale 60 DTT Sudafrica-Angola Ore 18:00 - Canale 60 DTT Egitto-Zimbabwe x.com