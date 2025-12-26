Zalone ‘Buen Camino’ da record | incassa 5,6 milioni all’esordio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio molto positivo al box office per ‘Buen Camino’, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha infatti incassato 5.671.922 euro, con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78,8% dell’incasso complessivo al box office, pari 7.195.899 euro. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

zalone 8216buen camino8217 da record incassa 56 milioni all8217esordio

© Lapresse.it - Zalone, ‘Buen Camino’ da record: incassa 5,6 milioni all’esordio

Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

zalone 8216buen camino8217 recordChecco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it

zalone 8216buen camino8217 recordRecord per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011 - Buen Camino di Checco Zalone, uscito al cinema nel giorno di Natale, segna un record di incassi con dati che non si registravano dal 2011 ... fanpage.it

Checco Zalone sbanca al cinema: "Buen Camino" subito da record con 5,6 milioni di incassi. Un Natale così mancava da 14 anni - "Buen Camino" parte subito da record: sia per incasso sia per quota sul mercato complessivo. msn.com

Buen camino Trailer Ufficiale: Il trionfo della mediocrità

Video Buen camino Trailer Ufficiale: Il trionfo della mediocrità

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.