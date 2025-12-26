Esordio molto positivo al box office per ‘Buen Camino’, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha infatti incassato 5.671.922 euro, con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78,8% dell’incasso complessivo al box office, pari 7.195.899 euro. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zalone, ‘Buen Camino’ da record: incassa 5,6 milioni all’esordio

Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale

Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it