Zalone ‘Buen Camino’ da record | incassa 5,6 milioni all’esordio
Esordio molto positivo al box office per ‘Buen Camino’, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha infatti incassato 5.671.922 euro, con una media copia di 7.744 euro e una quota del 78,8% dell’incasso complessivo al box office, pari 7.195.899 euro. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
