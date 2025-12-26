Yildiz Juventus, serve un’alternativa di livello: il turco non può giocarle tutte, Comolli lavora per un rinforzo sulla trequarti già per gennaio. L’esplosione definitiva e la consacrazione tecnica di Kenan Yildiz sotto la sapiente gestione di Luciano Spalletti hanno rappresentato, senza alcun dubbio, la nota più lieta e vibrante della stagione bianconera fino a questo momento. Il fantasista turco si è caricato la squadra sulle spalle con la personalità di un veterano, diventando il fulcro imprescindibile di ogni manovra offensiva e regalando giocate di alta scuola che hanno trascinato i compagni sia in Serie A che in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il talento del dieci non basta: Comolli va a caccia di un vice per far rifiatare il turco! Svelato il piano in vista di gennaio

Leggi anche: Calciomercato Juventus: Comolli interviene a gennaio in attacco dopo l’infortunio di Vlahovic? Svelato il piano della dirigenza

Leggi anche: Leali Juventus, il ritorno alla base è davvero possibile: svelato il piano della dirigenza bianconera per la porta in vista del mercato di gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juve, formato Yildiz: il futuro bianconero prende il Dieci; Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz; Nodo Kenan Yildiz: il talento turco detta 2 condizioni imprescindibili per il rinnovo con la Juventus; Erano i gemelli-fantasia bianconeri, poi la scelta della Juve: perché Yildiz rimase e Soulé se ne andò.

Yildiz, il 2026 sarà l’anno della svolta: da talento a leader della Juventus - Yildiz, il 2026 sarà l’anno della svolta: da talento a leader della Juventus Il 2024 è stato l’anno dell’apparizione, il 2025 quello della ... tuttojuve.com