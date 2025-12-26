WWE | The Rock avrebbe già in mente il sostituto di Triple H secondo Jonathan Coachman

L'ex commentatore della WWE Jonathan Coachman ha rivelato nel suo podcast che Dwayne Johnson potrebbe puntare su un suo storico collaboratore per prendere il controllo creativo della federazione I rapporti tesi tra The Rock e Triple H. Non è un segreto che The Rock e Triple H non vadano esattamente d'accordo. Attualmente è Triple H a guidare il reparto creativo della WWE, ma Dwayne Johnson siede nel consiglio di amministrazione di TKO, la società madre della federazione. Tecnicamente, quindi, The Rock è il superiore di Triple H, anche se finora non ha fatto nulla per sostituirlo alla guida creativa dello show.

