WWE | imminente promozione a Smackdown per Joe Hendry

Sembrava che Joe Hendry avesse firmato un contratto con NXT per migliorare come wrestler ma i piani della WWE sembrano essere contrari. Ultimamente in casa WWE si sta discutendo su una possibile promozione diretta a Smackdown per Joe Hendry, poichè lo scozzese sarebbe già abbasta popolare ed abile per il main roster. Come detto nelle ultime ore da Wrestlevotes Radio, Hendry dovrebbe presto diventare uno degli uomini di punta dello show del Venerdì sera. Abbiamo recentemente visto Joe Hendry a Smackdown, battendo The Miz in un Miracle On 34th Street Fight ma tutto questo non è stato solo un caso ma bensì il debutto di Joe Hendry a Smackdown.

