Se il Fulham non avesse battuto Burnley, per 3-2 a Turf Moor, e Nottingham Forest, per 1-0 a Craven Cottage, nelle ultime due giornate di campionato, avremo quasi potuto considerare questa sfida contro il West Ham uno scontro diretto nella lotta per evitare la retrocessione. Ora sarebbe improprio, con gli Hammers terzultimi in classifica con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Fulham (sabato 27 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Manchester City-West Ham (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Manchester City-West Ham (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per i Citizens?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Dove vedere Manchester City-West Ham sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Nuno mette la porta inviolata in cima alla lista di Natale mentre il West Ham ospita il Fulham; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day).

Pronostico West Ham-Fulham: alla fine tutti contenti - Fulham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it