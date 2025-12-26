West Ham-Fulham sabato 27 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Se il Fulham non avesse battuto Burnley, per 3-2 a Turf Moor, e Nottingham Forest, per 1-0 a Craven Cottage, nelle ultime due giornate di campionato, avremo quasi potuto considerare questa sfida contro il West Ham uno scontro diretto nella lotta per evitare la retrocessione. Ora sarebbe improprio, con gli Hammers terzultimi in classifica con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Manchester City-West Ham (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per i Citizens?
Pronostico West Ham-Fulham: alla fine tutti contenti - Fulham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
West Ham, Nuno Espirito Santo saluta Fullkrug: “Qui frenato da piccoli infortuni” - Nella conferenza stampa verso la sfida contro il Fulham, in programma per sabato 27 dicembre, Nuno Espirito Santo ha commentato il trasferimento ... gianlucadimarzio.com
Premier League, oggi solo una gara: Aston Villa-West Ham, domani chiude Tottenham-Fulham - Dopo la scorpacciata di gol del sabato, la Premier League prevede solo una partita nella giornata odierna. tuttomercatoweb.com
«La richiesta del Coventry per Haji Wright è davvero fuori da ogni logica: 200 milioni di sterline. » Il West Ham non riesce a invertire la rotta. Dopo le sconfitte con Aston Villa e Manchester City, la squadra londinese non trova i tre punti dall’8 novembre, quando - facebook.com facebook
