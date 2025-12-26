Il Natale è appena passato, ma i regali di Epic Games Store non si fermano. Oggi, 26 dicembre, la piattaforma ci offre l’opportunità di scaricare We Were Here Together gratis, un titolo che si distingue nettamente dalla massa dei giochi single-player o competitivi. Qui la parola d’ordine è una sola: cooperazione. Non è un suggerimento, è un obbligo. Sviluppato da Total Mayhem Games, questo è il terzo capitolo della celebre serie We Were Here, ed è universalmente considerato il più raffinato e complesso della saga. Se stavi cercando un modo per passare il pomeriggio festivo con un amico lontano o con il tuo partner (ognuno sul proprio PC), hai trovato l’oro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - We Were Here Together gratis su Epic Games: scarica il puzzle co-op artico

Leggi anche: Disco Elysium gratis su Epic Games: scarica il GDR narrativo definitivo

Leggi anche: Blood West gratis su Epic Games: scarica l’FPS horror retro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

EVENEPOEL'S CHRISTMAS. I'M WORKING TO BE BETTER THAN POGACAR; Ep.400: Chi ripara i sedili dei tram di Melbourne?.

Epic Games Store Users Have Until December 27 to Claim Snowy Co-Op Game - From December 26 through 27, the Epic Games Store is giving away a co- gamerant.com