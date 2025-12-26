Volo di 10 metri dalla seggiovia ancora grave il 32enne coinvolto nell' incidente

È ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, intubato e sedato ma non in pericolo di vita, il 32enne di Mortara (Pavia), dipendente di una baita-ristorante in quota, rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una seggiovia e aver sbattuto.

