Volley Modena liquida Cuneo e si lancia all’inseguimento delle capolista Buchegger maestro di ace

Modena ha travolto Cuneo con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-15) nel posticipo della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti di slancio di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco e infilando così la quarta vittoria consecutiva (la nona stagionale). La compagine emiliana h a rafforzato il quarto posto, portandosi a quattro punti di distacco dalle capolista Trento e Perugia e a -3 da Verona. I piemontesi sono invece incappati nell’undicesimo ko stagionale e rimangano al terzultimo posto, con sette lunghezze di margine sul fanalino di coda Grottazzolina (soltanto l’ultima classificata retrocederà in Serie A2). 🔗 Leggi su Oasport.it

