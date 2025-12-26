Volley femminile Novara vince un braccio di ferro Vallefoglia forma vibrante Cuneo doma il derby
Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara si è rialzata dopo lo scivolone dell’antivigilia sul campo di Chieri ed è riuscita a sconfiggere Bergamo al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dopo essere stata sotto per 1-2. Le piemontesi si rilanciano e si confermano in terza posizione, a sette lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (con due partite giocate in più). Quarto ko per le orobiche nelle ultime cinque uscite e ottavo posto con una lunghezza di margine su Macerata. L’opposto Tatiana Tolok (25 punti), la schiacciatrice Britt Herbots (19) e la centrale Federica Squarcini (14) hanno fatto la differenza contro il sestetto guidato da Kendall Kipp (16), Michaela Mlejnkova (14) e Alessia Bolzonetti (11). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Volley femminile, Novara travolge Cuneo nel derby: Tolok impattante, poker in Serie A1
Leggi anche: Serie A1 femminile: Scandicci, Conegliano e Novara soffrono ma vincono. Vallefoglia e Cuneo sorridono
Volley femminile, vince solo la Igor Novara; Volley femminile: Chieri si aggiudica il derby contro Novara, vince Monviso ma nulla da fare per Cuneo; A1 femminile: Milano travolge Chieri, San Giovanni torna alla vittoria e Novara vince il derby in rimonta; PIEMONTE VOLLEY. Vince solo Novara (in rimonta), perdono Chieri, Cuneo e Monviso Pinerolo.
Volley femminile, vince solo la Igor Novara - Pesanti sconfitte per Pinerolo, Cuneo e Chieri. rainews.it
Volley femminile: Chieri si aggiudica il derby contro Novara, vince Monviso ma nulla da fare per Cuneo - L’ultima partita prima di Natale vede Spirito e compagne farsi il miglior regalo possibile sconfiggendo 3- quotidianopiemontese.it
Volley femminile, vince solo Novara - Vincono solo le igorine di Novara, ko Chieri, Cuneo e Monviso. quotidianopiemontese.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. shilohaudio · STILL DRE (SHILOHS VERSION). IL MURO DI NARDO Alice Nardo regala il punto alle sue compagne grazie al muro vincente sull’attacco di Bozana Butigan #Volleyball #Volley #Pallavolo #Vallefoglia #Sa - facebook.com facebook
MAYU ISHIKAWA La schiacciatrice della @IGOR_Volley chiude così un super scambio contro @bergamo1991 #Volleyball #Volley #Pallavolo #Novara #Bergamo #Ishikawa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.