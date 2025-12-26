volley femminile novara vince un braccio di ferro vallefoglia forma vibrante cuneo doma il derby

Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara si è rialzata dopo lo scivolone dell’antivigilia sul campo di Chieri ed è riuscita a sconfiggere Bergamo al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dopo essere stata sotto per 1-2. Le piemontesi si rilanciano e si confermano in terza posizione, a sette lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (con due partite giocate in più). Quarto ko per le orobiche nelle ultime cinque uscite e ottavo posto con una lunghezza di margine su Macerata. L’opposto Tatiana Tolok (25 punti), la schiacciatrice Britt Herbots (19) e la centrale Federica Squarcini (14) hanno fatto la differenza contro il sestetto guidato da Kendall Kipp (16), Michaela Mlejnkova (14) e Alessia Bolzonetti (11). 🔗 Leggi su Oasport.it

