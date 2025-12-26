Volley Civitanova spedisce Piacenza nella crisi | Nikolov e Bottolo pimpanti Bovolenta macina punti ma non basta

Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-21; 28-26; 18-25; 25-21) nel big match della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha infilato la terza vittoria consecutiva ed è definitivamente uscita dalla crisi, mentre i Lupi sono incappati nel terzo ko di fila e stanno vivendo il momento più complicato della loro stagione. I cucinieri hanno operato il sorpasso ai danni degli emiliani e si sono issati al quinto posto con 25 punti all’attivo (+2 nei confronti dei biancorossi), gli stessi di Modena (attesa stasera da Cuneo). La formazione marchigiana prosegue l’inseguimento da lontano alla vetta, dove al momento staziona Verona con 31 punti, in attesa della replica di Trento e Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

