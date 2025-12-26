Volley Bergamo 1991 a Novara per cercare il colpo nella ‘classica’ natalizia
Un calendario che non lascia tregua: San Giovanni in Marignano, persa. Poi Busto Arsizio, vinta. E ora Novara, per poi sfidare Conegliano in casa sua e chiudere questo ciclo festivo di nuovo in casa, a Bergamo, contro Chieri. A Santo Stefano il Volley Bergamo 1991 scende in campo per andare alla ricerca di punti preziosi, anzi, preziosissimi, in una ‘classica’ che si tinge dei colori natalizi, ma che ha fatto la storia della pallavolo italiana. leggi anche. Pallavolo La prima vittoria all’Arena! Il Volley Bergamo infiamma ChorusLife nella prima di Cervellin: 3-0 a Busto. Le rossoblù ci arrivano con l’onda lunga di una vittoria netta, mai in discussione dopo il primo set, un 3-0 che ha consolidato le certezze, spazzato i dubbi e restituito fiducia mentale ad una squadra che psicologicamente era più ‘down’ che ‘up’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
