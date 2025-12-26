Volley A1 femminile per la Bartoccini MC Restauri solo un punto con Macerata Situazione sempre più precaria
La combattività e la determinazione ci sono state, ma non è bastato. Anche il boxing day del volley femminile si è rivelato avverso alla Bartoccini MC Restauri Perugia, che è riuscito a strappare soltanto un punto nello scontro diretto contro la Balducci Macerata, che compie un passo forse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
