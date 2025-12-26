Vocalelli sicuro | Con Leao in campo può succedere di tutto Nessuno in Serie A …
Milan, Leao dovrebbe tornare in campo questa domenica contro il Verona. Il giornalista Alessandro Vocalelli ne parla così. L'estratto da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serie A senza un vero padrone: ecco perché gennaio è il mese in cui può succedere di tutto
Leggi anche: Sabatini sicuro: «Quello di Conte non è un sfogo eccessivo, vi spiego cosa può succedere»
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.