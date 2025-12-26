Tantissime le coppie vip che quest'anno si sono dette addio: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Katy Perry e Orlando Bloom, Nicole Kidman e Keith Urban, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vip, tutte le coppie che si sono dette addio nel 2025

Leggi anche: Divorzi vip, ecco tutte le coppie famose scoppiate nel 2025

Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno dei “sì”: tutte le coppie VIP che convoleranno a nozze

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da Nicole Kidman a Raoul Bova, le coppie vip che si solo lasciate nel 2025; Divorzi vip, tutte le coppie famose scoppiate nel 2025: da Raoul Bova e Rocio Morales a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa; Le coppie che si sono dette addio nel 2025: tutti i vip scoppiati; Fiori d'arancio nel 2026: tutte le coppie vip pronte a dirsi sì.

Tutte le coppie vip che si sono sciolte nel 2025 - Scopri tutte le coppie vip sciolte nel 2025 e i motivi dietro le loro rotture nel mondo dello spettacolo italiano. mondotv24.it