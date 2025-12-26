Violenti litigi con la sorella | allontanata da casa per maltrattamenti in famiglia non può più avvicinarsi a lei

Le discussioni fra sorelle sono degenerate in violenza, al punto che una delle due è stata allontanata da casa per maltrattamenti in famiglia. È accaduto a Giulianova (Teramo), dove i frequenti litigi fra le due sorelle sono sfociati in aggressioni che hanno richiesto più volte l'intervento dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

