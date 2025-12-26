Scopri la straordinaria storia della famiglia Florio, dal loro trionfo alla loro caduta, in un tour che ti condurrà nel cuore di Palermo. Partendo dalla Cala, il prossimo 4 gennaio attraverserai il centro storico seguendo le vicende dei protagonisti de I Leoni di Sicilia, tra affari, amori e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Villino Florio e storia dell'ascesa e della caduta della dinastia più importante in città

Leggi anche: Alla scoperta del villino Florio: storia dell'ascesa e della caduta della dinastia più importante della città

Leggi anche: L’ascesa della “Whycation”: in viaggio la domanda più importante non è dove, ma perché

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Catania, “Splendori dei Florio” al Teatro Massimo Bellini - Nei suoi salotti si avvicendavano scrittori, musicisti, poeti: da Oscar Wilde a Robert de Montesquiou, da Puccini a Trilussa. livesicilia.it