Vigilia di pioggia e vento | crollano gli acquisti di Natale
«La pioggia e il vento della vigilia di Natale non ci volevano proprio». C'è un po' di delusione in Riccardo Capitanio, presidente di Federrmoda Confcommercio Veneto e Confcommercio Padova, quando commenta le vendite natalizie del comparto moda. «Purtroppo viaggiavamo su percentuali tra il -10 e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Pioggia, vento, e neve: allerta meteo per la vigilia di Natale
Leggi anche: Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove
Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna; Sull’Italia il «ciclone di Natale»: pioggia (e neve sui monti) alla Vigilia. E Santo Stefano porta il freddo; Meteo: Vigilia, Natale e Santo Stefano con Pioggia, Vento e Neve; i dettagli; Natale all’insegna del maltempo: vortice mediterraneo porterà pioggia, vento e neve su queste aree dell'Italia.
Vigilia di pioggia e vento: crollano gli acquisti di Natale - A segnalarlo è stato oggi 26 dicembre Riccardo Capitanio, presidente di Federrmoda Confcommercio Veneto e Confcommercio Padova. padovaoggi.it
Meteo: Vigilia, Natale e Santo Stefano con Pioggia, Vento e Neve; i dettagli - La causa va ricercata in un vortice ciclonico che dalle Isole Baleari si sta muovendo proprio in queste ore verso la Sardegna e che, nei prossimi giorni, si avvicinerà alle nostre coste tirreniche. ilmeteo.it
Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove - Nella giornata di mercoledì il codice giallo per rischio idrogeologico potrebbe diventare arancione su parte della regione. lanazione.it
#Cronaca La vigilia sotto la pioggia: Amalfi e Positano e la magia che nasce dentro facebook
Vigilia di Natale, il Papa a sorpresa saluta i fedeli rimasti fuori da San Pietro sotto la pioggia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.